14.02.1908: In Schollach eröffnet der erste Skilift der Welt

Das Skifahren war im Schwarzwald ein großes Vergnügen, heute fehlt dafür häufig der Schnee. Dabei ist es noch gar nicht so lange her, dass in Schollach der erste Skilift der Welt seinen Betrieb aufgenommen hat.

Werbung in der Heimatpresse

Es war die kühle Analyse des zugrundliegenden Problems, mit der Robert Winterhalder 1908 in Zeitungsannoncen das Publikum aufmerksam zu machen versuchte: „Jeder Wintersportfreund hat es schon als unangenehm empfunden, wenn dem unvergleichlichen Vergnügen einer Talfahrt mit den Skiern oder dem Rodel ein mühsamer Bergstieg von vielleicht zehnfach längerer Dauer entgegensteht, der ihn das Vergnügen teuer erkaufen lässt.“

So weit, so bekannt. Was also tun? Als der Schollacher Land- und Gastwirt mit solchen Inseraten in der Heimatpresse warb, da lief sein Vorschlag zur Lösung des Problems schon am Hang gegenüber des Schneckenhofs.

Beste Schneeverhältnisse im Februar 1908

Dort verwahrt Klaus Winterhalder, der Enkel von Robert, die ganzen Dokumente und die alten schwarzweiß-Bilder, auf denen sie zu sehen ist, die „Bahn für Rodler und Skifahrer – ein köstliches Vergnügen“, wie es in der Anzeige hieß.

Knapp 300 Meter lang, betrieben von einem Mühlrad, erzählt der Enkel. Der Lift ist längst nicht mehr. Ursprünglich ging es bei der bahnbrechenden Konstruktion um etwas ganz anderes: Robert Winterhalder hatte damals die Idee, mit einer Seilbahn Getreide zur Mühle zu transportieren.

Bald wurden Schlitten und dann auch Skifahrer, von denen es damals noch nicht allzu viele gab, für eine Mark für zehn Fahrten, den Berg hochgezogen. Offizielle Eröffnung bei besten Schneeverhältnissen am Freitag, 14. Februar 1908.

Der Lift wurde patentiert

Die Sache schlug ein, das beschauliche Schollach war ein heißer Tipp für kalte Tage, man traf sich sogar zum Aprés Ski im Schneckenhof mit Musik vom Grammophon oder live mit Robert Winterhalder am Piano.

Dass die technische Konstruktion des Lifts ein bisschen sehr selbstgemacht war, störte offenbar niemanden so recht. Der Schwarzwälder Wirt war schlau genug, seine Idee zu vermarkten. Gäste im Nebenhaus, Studenten, inspirierten ihn dazu.

Eine der Gäste brachte ihn auf die Idee, den Lift zu patentieren, was auch geschah. Dem Schollacher Lift folgte ein Modell im nicht weit entfernten Triberg, diesmal sogar mit Elektromotor, 15 PS.

Schlepplifte nutzen noch heute die Technik

Doch ach, auch wenn der Großherzog dafür eine goldene Ausstellungsmedaille springen ließ: 1914 wurde dieses Modell abgestellt, auch wegen Streitigkeiten um das Gelände, aber vor allem: wegen des ersten Weltkriegs.

Ob der erste Skilift der Welt, eingeweiht am 14. Februar 1908, nun noch im Krieg abgebaut und zu Waffen umgeschmolzen wurde, wie es in manchen Berichten heißt, oder ob er erst danach endgültig stillstand und vom Hang gegenüber des Schneckenhofs abgeräumt wurde, spielt da keine große Rolle mehr.

Winterhalder starb 1932; dass Schlepplifte bis heute die von ihm entwickelte Technik nutzen, das hat er nicht mehr erlebt. Was 1908 in seinen Werbeanzeigen angepriesen wurde: „Die Fahrt wird durch einfaches Loslassen der Hände beendigt, so dass jede Gefahr ausgeschlossen wird. Auch besteht die Möglichkeit, jederzeit bei Unterbrechung der Fahrt seitlich auszubrechen.“, Das jedenfalls gilt beim Skilift noch heute.

Manuskript zur Sendung