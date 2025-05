Benin-Bronzen: Webseite listet erstmals die betroffenen Raubkunst-Objekte auf

Nach der umstrittenen Einigung zwischen Deutschland und Nigeria über eine „substanzielle“ Rückgabe der Benin-Bronzen im April 2021, sind nun zum ersten Mal alle Informationen zu den betroffenen Museumsobjekten auf einer Webseite aufgelistet und öffentlich zugänglich. Das teilte Kulturstaatsministerin Monika Grütters am 15.6.2021 in Berlin mit.

Raubkunst-Bronzen aus Benin, ausgestellt im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe (MKG). Der Umgang der Museen mit der kolonialen Vergangenheit ist eines der großen kulturpolitischen Themen der Gegenwart. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Daniel Bockwoldt

Die bisher 1.127 Objekte umfassende Liste wird auf einer Webseite der Kontaktstelle für Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten in Deutschland geführt und dort werden die beteiligten deutschen Museen bis Jahresende 2021 die Herkunft der Objekte umfassend dokumentieren und Informationen ergänzen.

Bisher war dieses Detailwissen nur Museumsexpert*innen zugänglich, insbesondere nigerianischen Wissenschaftler*innen fehlte der Zugang zu den Daten. Ob mit der Veröffentlichung auch eine größere Beteiligung der Zivilgesellschaft in der Bundesrepublik, wie etwa von Historiker Jürgen Zimmerer gefordert, einhergehen könnte, ist nicht klar.

In Deutschland gehören Teile der Benin-Bronzen unter anderem Museen in Berlin, Dresden, Köln und dem Linden-Museum in Stuttgart, außerdem den Reiss-Engelhorn-Museen in Mannheim. Sie stammen aus Versteigerungen der Raubgüter aus einer 1897 von britischen Truppen durchgeführten Plünderung des Palastes im Königreich Benin, das sich im heutigen Nigeria befand. Ein anderer großer Bestand an Benin-Bronzen befindet sich in Museen im Vereinigten Königreich.

2022 sollen die ersten Objekte nach Nigeria zurückkehren.

Das Land Baden-Württemberg und die Benin-Bronzen Wie das baden-württembergische Kunstmuseum am 21. Juli 2021 bekanntgab, sollen nun konkrete Schritte zur Rückgabe von geraubten Kulturgütern nach Nigeria erfolgen. Damit werde die Ende April von Politik und Museumsexpert*innen getroffene Entscheidung zur Restitution umgesetzt. Das Linden-Museum soll in einem ersten Schritt alle betroffenen Stücke identifizieren und in Verhandlungen mit dem nigerianischen Partner treten. Im Besitz des Stuttgarter Museums befinden sich 78 Objekte aus dem früheren Königreich Benin, darunter 64 Bronzen. Konkret ließe sich nicht immer zurückverfolgen, wie die Gegenstände bis in den Besitz des Museums gelangt seien, allerdings sei bei allen davon auszugehen, dass es sich beim weit überwiegenden Teil um Raubkunst handele. In den Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen sind vermutlich 30 Objekte betroffen, hier steht eine genauere Provenienzforschung noch aus. Dazu haben die Museen einen Antrag auf Forschungsförderung beim Deutschen Zentrum Kulturgutverluste gestellt. (Stand: 22.7.2021)

Die komplette Online-Liste der Benin-Bronzen