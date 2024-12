Jeanine Tesori: „Grounded“

Oper in 2 Akten nach einem Libretto von George Brant

Jess: Emily D’Angelo

Eric: Ben Bliss

Sensor: Kyle Miller

Commander: Greer Grimsley

Also Jess: Ellie Dehn

Orchester und Chor der Metropolitan Opera

Leitung: Yannick Nézet-Séguin

(Aufzeichnung vom 19. Oktober 2024 in der Metropolitan Opera New York)

Die neue Oper "Grounded" der zweifachen Tony Award-Gewinnerin Jeanine Tesori kreist um die Kampfpilotin Jess. Eine ungeplante Schwangerschaft verändert ihr Leben. Sie wird in den Drohnendienst in die Wüste Nevadas versetzt. Die Oper nach dem gleichnamigen Theaterstück des Librettisten George Brant beschäftigt sich mit psychologischen und ethischen Fragen moderner Kriegsführung und mit der Rolle der Frauen im Militär. "Grounded" ist ein Auftragswerk der Metropolitan Opera New York, die kanadische Mezzosopranistin Emily D' Angelo übernimmt die herausfordernde Rolle der Jess.