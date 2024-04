Von der Hörspielmusik zur Radiophonie – Ein Rückblick anlässlich des sechzigsten Wettbewerbs um den Karl-Sczuka-Preis

Antje Vowinckel sammelt in "OPDOPPLING" musikalische Abfälle. Bässe aus vorbeifahrenden Autos, Schlagzeugbeats, die aus Kopfhörern zischeln, kurze Fetzen von Popmusik abgespielt über Bluetooth-Boxen und Handys. Globale Ambitionen - nun ohne Anfang und Ende, reduziert auf wenige Frequenzen fliegen uns - oft mit Dopplereffekt - um die Ohren und besiedeln den öffentlichen Raum. Einmal geschluckt treiben sie in uns wie Plastik im Meer. In ihrem Stück recycelt Antje Vowinckel die musikalischen Reste, spielt sie auf Oberflächen in der Umgebung nach und verleiht ihnen schließlich mit drei Perkussionisten in einem Brandenburger Lost Place ein akustisches Upgrade.



Perkussion: Burkhard Beins, Emilio Gordoa, Els Vandeweyer und Antje Vowinckel | Technik: Baptiste Moulin | Komposition und Realisation: Antje Vowinckel | (Autorenproduktion 2023)