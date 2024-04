Der SWR Hörspielpreisträger 2023 auf dem Heidelberger Stückemarkt

Ort des Stückes ist ein in Deutschland gelegener Garten. Ob er ein utopischer oder paradiesischer ist, bleibt offen. Gärten sind nicht zuletzt Rückzugsräume, in denen sich gut feiern lässt. So findet in dem Garten eine Party statt. Zu der sind nur Leute eingeladen, die sich auszeichnen müssen – als Schwarz.: „Unterhaltung ist unsere Währung“. Unter dieser Prämisse lässt Lamin Leroy Gibba Schwarze Menschen, die in Deutschland aufgewachsen sind, die moralischen Unklarheiten ihrer unterschiedlichen Lebensentwürfe in einem SaferSpace diskutieren und miteinander verglichen. Ihre individuellen Erfahrungen drehen sich um Identität, Rassismus, Empowerment und Sexualität.

Die unabhängige Jury des Theaterfestivals „Heidelberger Stückemarkt 2023“ kürte den bis dahin unaufgeführten Text mit dem „SWR Hörspielpreis“. Sie hob hervor:

Lamin Leroy Gibba gelingt das Kunststück, das ernste Thema Rassismus gegenüber Schwarzen Menschen mit einer Leichtigkeit und, ja, mit Humor zu schildern, dass es eine Freude ist, den schnell aufeinander folgenden Szenen zu folgen, die aber am Ende immer berühren. Gibba kann szenisch schreiben. Pointiert schreiben. Das verlangt Handwerk wie Kunstsinn.

Lamin Leroy Gibba, geboren 1994, arbeitet als Schauspieler und Autor für Theater, Film und Fernsehen. In der für die ARD-Mediathek produzierten TV-Serie Schwarze Früchte ist er Drehbuchautor, Showrunner und Hauptdarsteller.

Mit

Benita Bailey (Anika)

Dena Abay (Maïmouna)

Simon Olubowale (Lennard)

Dela Dabulamanzi (Susanne)

Pauline Afaja (Elani)

Miguel Francisco (Prince)

Tyrell Otoo (Femi)

Komi Mizrajim Togbonou (Ben)

Joy Grant (Zoya)

Regie: Sarah Claire Wary

Produktion: SWR 2024 - Premiere