SWR2 und E-Werk Freiburg feiern den Geburtstag der Kunst mit Mary Ocher und Barbara Morgenstern

Am Samstag, dem 12. Januar 2019, eröffneten SWR2 und das E-Werk Freiburg das Freiburger Kunstjahr wieder mit dem Art's Birthday.

"Alles begann an einem 17. Januar vor 1.000.000 Jahren. Ein Mann nahm einen trockenen Schwamm und ließ ihn in einen Eimer Wasser fallen. Wer dieser Mann war, ist nicht wichtig. Er ist tot, aber die Kunst ist lebendig."

Mary Ocher + Your Government

Mary Ocher ist in Moskau geboren, verbrachte ihre Jugend in Tel Aviv und lebt heute in ihrer Wahlheimat Berlin. Ihr genreübergreifender Musikstil ist ebenso multikulturell wie ihre Herkunft: eine wilde Mischung aus Art Rock, Pop, Folk und Electronic, deren wichtigster Bestandteil ihre markante Stimme ist.

Immer wieder greift sie in ihren Songtexten auch politische und gesellschaftskritische Themen auf.

Your Government sind die beiden Schlagzeuger Mats Fokesson und Theo Taylor. Im Zusammentreffen entsteht Mary Ocher + Your Government – ein ambitioniertes Gesamtkunstwerk aus rhythmusgeladener, unverwechselbarer Soundmischung, gepaart mit Videoprojektionen und einer politischen Botschaft.

Mary Ocher kommt für einige ausgewählte Konzerte mit Your Government zurück nach Europa, um bei dieser sehr besonderen Show neues bisher unveröffentlichtes Material aufzuführen.

Mary Ocher: Flügel, Gitarre, Synthesizer, Stimme

Mats Folkesson: Schlagzeug

Theo Taylor: Schlagzeug

Dafne Navaez Berlfein: Video

Ines Lamares: Ton

Catalina Fernandez: Licht

Barbara Morgenstern + Christian Biegai

Barbara Morgenstern zog es über Hamburg nach Berlin und wurde mit ihrem eigenwilligen Sound zwischen Electronic, Songwriting und Folk schnell zur gefeierten Sensation.

Ihre Songs sind immer „schön und radikal“ zugleich. Aber bei aller Liebe und Entschiedenheit zur Kunst hinterfragt sie ihr Handeln und ihr Zweifeln trotzdem – wieder und weiter – wie eine Stadtneurotikerin auf Landpartie: „Hab ich das was ich tun wollte oder kam es mir nur so vor?“

Vorstellung ihres neuen Albums „Unschuld und Verwüstung“

Barbara Morgenstern: Flügel, E-Piano, Stimme

Christian Biegai: Saxophon

Der Kunstgeburtstag wird jährlich zelebriert und mit Partys, Konzerten, Performances und Aktionen gefeiert. Die Freiburger Veranstaltung zählt weltweit zu den größten Kunstgeburtstagen und findet zum 6. Mal im E-Werk statt.



SWR2 und das Kulturzentrum E-WERK haben dafür ein einzigartiges Format entwickelt. Gefeiert wird mit einer großen Bühnenshow mit international renommierten Musikerinnen und Musikern und einem Festival, das sich als Treffpunkt der Musik- und Kunstszene der Oberrhein-Region und als Forum für Nachwuchstalente versteht.



Zwanzigminütige Einzelauftritte – Performances, musikalische Einlagen, Klangexperimente – laden das Publikum dazu ein, von einem Raum zum anderen zu flanieren und immer wieder zu verbleiben – zu horchen, zu staunen, in unbekannte Bild- und Klangwelten einzutauchen. Das ganze Haus wird zum klingenden Gesamtkunstwerk.

Alle beteiligten Künstler:

Blackforest Percussion Group (Lee Ferguson, Dino Georgeton & Christian Rombach) | Ulrike Brand, Tomomi Adachi & Ingo Reulecke | Cie LaPerformance (Julie Jaffrennou & Tjadke Biallowons) | Magalie Ehlinger & Maxime Peltier | Ensemble Rot (Teresa Grebtschenko, Yuyoung Jin, Nanae Kubo & Nagisa Shibata) | Leo Hofmann | Stephan Karrer | Marc Matter & Andreas Bülhoff | Louisa Marxen | Barbara Morgenstern + Christian Biegai | Manuel Mühl, Klasse Cornelius Schwehr Hochschule für Musik Freiburg | Mary Ocher + Your Government | Jérôme Rich | Johannes Willi | Performance-Klasse Sascha Brosamer an der Macromedia Freiburg (Lale Kirschner, Christina Sperling, He Wenhao, Ilja Zaharov & Rahel Zahlten) | Klasse Ephraim Wegner, Studiengang IAVM (Informatik Audiovisuelle Medien) der hKDM / Macromedia Freiburg mit Alexander Schmieder, Anna Pfrengle, Jonas Arnold, Kai Wissler, Lea-Selin Bode, Marion Holtz, Mira Schadt, Pascal Kuri, Robin Decker, Robin Heisterkamp, Sebastian Kordus, Simon Braun, Sinja Dey, Timo Hackenjos und Valerie Hochsticher | Party mit DJ shluchT und DJ Puddle alias Wilted Woman

Programmgestaltung: Frank Halbig (SWR) und Nicoletta Torcelli (E-Werk Freiburg)

Moderation: Dorothee Riemer und Frank Halbig

Produktionsleitung: Sonja Niederer

Projektleitung (E-Werk Freiburg): Wolfgang Herbert

Multimedia Produktionsleitung: Iris Seiler

Bildmischung: Jenny Oehling, Clemens Reinelt

Kamera: Lena Crecelius, Melina Geyer, Isabell Göhrig, Patrick Mürb, Jonas Riegelbauer, Lena Thiemann, Tobias Weis

Videotechnik: Markus Reginek

SNG Operator: Matthias Härtenstein, Nicole Jörg, Thomas Schittenhelm

Ton und Technik: Björn Lautenschlager, Johannes Grosch, Tobias Neumann, Christian Graf-Nold, Peter Brettel, Marvin Haase, Clemens Haas, Alexander Mewes

Technik (E-Werk): Stephan Anton (Leitung), Andreas Berkler, Georg Hallmann, Jan Hucklenbroich, Lorenz Schmidt, Olaf Reuter

Ausstattung (SWR): Gerd Schmidt, Nicolas Veil

Fotos: Marc Doradzillo

Produktion: SWR2 und E-Werk Freiburg 2019

Kooperationspartner: E-Werk Freiburg

E-Werk Freiburg

Eschholzstr. 77

79106 Freiburg