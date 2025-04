Mit der Karlsruher Band "Kammerflimmer Kollektief" und dem italienischen Schlagzeuger Andrea Belfi.

ANDREA BELFI: Ore

Der in Italien geborene Andrea Belfi ist Schlagzeuger, Komponist und experimenteller Musiker. Seine von langen, soundscape-artigen Bögen getragenen Performances sind rhythmisch komplex und dabei atmosphärisch, energetisch, hypnotisch und voller lebendiger Klangfarben.

Seine elektrisierenden Drum-Soli und spontanen Improvisationen sind legendär. Sein aktuelles Live-Set besteht aus einem edlen finnischen Saari Schlagzeug, einem Nord Modular und einem Sampler.

Vorstellung des neuen Albums „ORE“

Andrea Belfi: Drums, Synthesizer, Stimme

KAMMERFLIMMER KOLLEKTIEF: There are actions which we have neglected and which never cease to call us

Vorstellung des Albums “There are actions which we have neglected and which never cease to call us”, das im Frühjahr 2018 erscheinen wird

Das Kammerflimmer Kollektief macht Musik, die man nicht aufschreiben sollte, weil sonst das Papier verbrennt. Das zwischen Präzision und Freiheit mäandernde Projekt wurde 1996 von Thomas Weber gegründet, veröffentlichte in unterschiedlichsten Besetzungen bislang zehn Alben und spielt als Trio zusammen mit Heike Aumüller und Johannes Frisch Konzerte kreuz & quer über die Landkarten.

Die Texte und die Musik wollen gehört werden, ausgespürt, ertastet, durchlitten, der Sound baut Songs, die aus Sound gebaut sind, Songs, die aber keine Lieder mehr sind.

Heike Aumüller: Harmonium, Synthesizer, Stimme

Johannes Frisch: Kontrabass

Thomas Weber: E-Gitarren und Elektronik

Nora Thiele: Frame Drumset

Es passierte vor mehr als einer Million Jahren, als ein Urahn einen trockenen Schwamm in ein Gefäß voller Wasser fallen ließ: die Kunst war geboren!

Der Art’s Birthday, vom Fluxus-Künstler Robert Filliou 1963 ins Leben gerufen, wird weltweit mit Konzerten und Kunstaktionen zelebriert.

In guter alter Fluxus-Tradition werden alle Grenzen überwunden – Ländergrenzen, Genregrenzen, die Grenze zwischen E- und U-Musik.

Eine Hommage an die Kunst und an das Leben - feiert mit!

Von Tokyo, Helsinki, South River, Wien und Ostrava bis Linz, Belgrad, Paris, Bukarest, Limerick, Antwerpen, Berlin, Stockholm und Chicago wird der Kunstgeburtstag mit Partys, Konzerten, Performances und Aktionen gefeiert. Eine der weltweit größten Veranstaltungen ist der Art's Birthday im Freiburger E-Werk.

Das diesmal zweistündige Konzert mit den Top Act's im großen Saal in den historischen Räumlichkeiten des ehemaligen Elektrizitätswerks wird auf SWR2 in einer Aufzeichnung am 17. Januar um 22:03 Uhr gesendet. Videoclips aller Acts des Abends finden Sie auf dieser Seite in der Programmübersicht.

17. Januar 2018 | SWR2 Radiosendung (Aufzeichnung) ab 22:03 Uhr

Programmgestaltung: Frank Halbig (SWR) und Nicoletta Torcelli (E-Werk Freiburg)

Moderation: Christiane Peterlein und Frank Halbig

Produktionsleitung: Sonja Niederer

Projektleitung (E-Werk Freiburg): Wolfgang Herbert

Multimedia Produktionsleitung: Heike Altmeier

Bildmischung: Franziska Vogel, Boris Burkhardt, Clemens Czurda

Kamera: Clemens Reinelt, Lena Crecelius, Till Gombert, Iuri Maja Jost, Sophia Schiller, Jenny Oehling, Tobias Weis

Videotechnik: Markus Reginek

SNG Operator: Johannes Grosch, Matthias Härtenstein

Ton und Technik: Björn Lautenschlager, Manfred Seiler, Robert Müller, Tobias Neumann, Peter Brettel, Lena Thiemann, Alexander Mewes, Phillip Stein

Technik (E-Werk): Stephan Anton (Leitung), Andreas Berkler, Georg Hallmann, Jan Hucklenbroich, Lorenz Schmidt, Olaf Reuter

Ausstattung (SWR): Michael Heck, Frank-Wolfgang Meier

Fotos: Marc Doradzillo

Produktion: SWR2 und E-Werk Freiburg 2018

Medienpartner: Arte Concert

E-Werk Freiburg

Eschholzstr. 77

79106 Freiburg

Kooperationspartner: E-Werk Freiburg