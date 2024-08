Eine Wort-Musik-Collage aus den Elixieren des E.T.A. Hoffmann

"Die Bergwerke zu Falun" Eine Wort-Musik-Collage aus den Elixieren des E.T.A. Hoffmann. Von Matthias Brandt & Jens Thomas Pressestelle Steven Haberland

Der tief in der Romantik verwurzelte literarische Außenseiter E. T. A. Hoffmann eröffnet mit seinen Erzählungen fantastische Welten. Im Unterschied zu Hofmannsthals Drama "Das Bergwerk zu Falun", in dem die Psychoanalyse eine wichtige Rolle spielt, gleicht E. T. A. Hoffmanns Interpretation der Sage von Elis Fröbom und seiner Braut Ulla einer Reise durch eine Nacht des Realitätsverlusts, an deren Ende das Erwachen in ewiger Liebe steht.

Nach den erfolgreichen Programmen "Psycho, Life, Krankenakte Robert Schumann und Blackbird" der neue Abend von Matthias Brandt und Jens Thomas.