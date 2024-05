Goldene Hochzeit - Eine Ehe in Deutschland

Wieder ist Heiligabend. Wieder ist die Kirche brechend voll mit Weihnachtschristen. Jenen Menschen, die sich nur am 24. Dezember in den Gottesdienst verirren. So wie die Eltern von Merle Hilbk. Kriegskinder. Reihenhausgeneration. So alt wie die Bundesrepublik.

Und jetzt steht die Goldene Hochzeit an. Immer haben sie nach vorn geblickt. Nun blicken sie zurück. Wie wurden sie, was sie sind? Und wer sind sie denn eigentlich? Erstaunlich, wie schwierig es ist, auf so einfache Fragen Antworten zu finden. swr2-feature-am-sonntag-2019-12-22-106