Dr. C´s Conversationslexikon (14)

Eine ökonomische Radiofeature-Reihe

"It really is a ccol word to describe being done for the day" - im englischen Sprachraum ist man drauf und dran, das Wort zu importieren. Es ist ja auch ein besonderer Begriff. Ursprünglich war der Feierabend der Abend vor einem Feiertag. Was aber bedeutet das Wort heute? Nach der Arbeit wird gefeiert? Wer, wie und warum? Armin Chodzinski alias Dr. C. geht dem Verhältnis von Freizeit und Arbeit in einer ökonomischen Revue nach. Im Feierabendhaus des größten Chemiekonzerns der Welt.