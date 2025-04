Bis die Hunde uns finden – Reiseberichte von illegalen Grenzüberschreitungen

Vor 40 Jahren hat er das Hörspiel "Silent Wing" über sie geschrieben. Ohne sie persönlich zu kennen oder mehr zu wissen als das, was in der Zeitung über sie stand.



2022 dann trifft David Zane Mairowitz in Berlin zufällig die ehemalige RAF-Terroristin Astrid Proll. Er spricht sie an. Sie erinnert sich an das Hörspiel. Sie kommen ins Gespräch. Er bittet sie, ausgewählte Szenen aus seiner erfundenen, teilweise naiven Geschichte zu kommentieren.



Mit überraschenden Ergebnissen.



Von David Zane Mairowitz

SWR 2024