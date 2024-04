per Mail teilen

Max Knieriemen wollte eigentlich zum Fernsehen und hat auch neben dem Studium beim ZDF gejobbt. Aber irgendwann wurde ihm klar, dass er eigentlich fast nur Radio und Podcasts konsumiert.

Geboren ist er 1985 in Kaiserslautern, in der Nähe aufgewachsen und nach dem Abitur beim Geschichtsstudium in Mainz hängengeblieben – unterbrochen von kurzen Abstechern nach Budapest (Auslandssemester), Berlin (Journalistenschule) und Heilbronn (SWR-Studio). Das kritische Quellenstudium, das Bewerten und Einordnen von Informationen im Studium haben ihn fasziniert, und der Journalismus erschien als Berufsfeld, das möglichst viel davon beinhaltet.

Inzwischen stöbert Max Knieriemen vorwiegend in Radioarchiven, am liebsten über pfälzische Regionalgeschichte. Weitere Schwerpunkte sind digitale Kultur, Literatur und die ganze Palette der Kulturberichterstattung. Daneben ist er Redakteur und Moderator für SWR2 Kultur Aktuell.

In seiner Freizeit leidet und hofft Max Knieriemen mit dem 1. FC Kaiserslautern, kickt selbst ab und zu noch in den Bunten Liga. Er ist stolzer Vater eines Sohns.