Fehler 404 - Seite nicht gefunden

Refugien, Rückzugsorte, Fluchtpunkte - gerade in unserer krisenbeladenen Zeit sind sie gefragter denn je. Auch die Musikgeschichte kennt natürlich Refugien. In Folge 1 schauen wir hinein in Villen, Carmens, Belvedères, in Mansarden und in Türme – und versuchen auch immer ein bisschen zu ergründen: Wie klingt es dort drinnen eigentlich?