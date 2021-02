per Mail teilen

Die FDP hat in Rheinland-Pfalz fast eine Dauerkarte für die Regierungsbeteiligung: Sie war bislang an 14 von 17 Landesregierungen beteiligt - und möchte bei dieser Landtagswahl die Zahl weiter erhöhen.

Allerdings ist sie auch schon an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert - 1983 und 2011. Ansonsten saßen die Liberalen seit 1947 in allen anderen Legislaturperioden im Parlament. Seit 2016 regiert die FDP in einer Ampelkoalition mit SPD und Grünen. Damals kamen die Liberalen auf 6,2 Prozent der Wählerstimmen.

Hier geht's zum FDP-Wahlprogrammcheck

Auf fast 100 Seiten beschreibt die FDP ihr Wahlprogramm. Diese Wörter kommen in dem Programm am häufigsten vor. SWR Bild in Detailansicht öffnen

Wirtschaftsminister in Rheinland-Pfalz und stellvertretender Ministerpräsident ist Volker Wissing. Er wurde 2020 zum Generalsekretär der FDP im Bund gewählt und kandidiert für die Bundestagswahl im September. In die Landtagswahl 2021 geht die Partei mit der stellvertretenden Landesvorsitzenden Daniela Schmitt als Spitzenkandidatin, bislang Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium.

Das FDP-Wahlprogramm für Rheinland-Pfalz (redaktionelle Auswahl)

Bildung | FDP Kita Öffnungszeiten dem Bedarf der Eltern anpassen - also bis zu Angeboten rund um die Uhr

Multiprofessionelle Teams etablieren

Erzieher-Ausbildung soll nichts mehr kosten, duale Ausbildungsplätze schaffen

Einrichtung einer internationalen Kita Schule

Mehr Ganztagsschulen, Unterrichtsversorgung von 105 Prozent herstellen

Flächendeckender Schwimmunterricht und in der 3. und 4. Klasse eine Extra-Note für "Schwimmen"

und in der 3. und 4. Klasse eine Extra-Note für "Schwimmen" Neue Fächer einführen: z.B. "Datenkunde"

einführen: z.B. "Datenkunde" Inklusion an Schwerpunktschulen

an Schwerpunktschulen Verpflichtende Fortbildung für Lehrer zu digitalen Lehr- und Lernkonzepten

für Lehrer zu digitalen Lehr- und Lernkonzepten Wartung von Hard- und Software an Schulen durch Digitalassistenten sicherstellen

Schulcampus RLP für alle, dort Einrichtung eines Online-Lehrerzimmers

Mehr Autonomie für Schulen in den Bereichen: Fächerangebot, Lehrereinstellungen, Budget

Lehrerausbildung: Modellversuch mit einer verpflichtenden Eignungsberatung starten

starten Kompetenzzentrum für digitale Bildung und Künstliche Intelligenz in Schulen in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz Kaiserslautern und der Universität Landau/Bildungswissenschaften gründen

Modellschulen an dieses Kompetenzzentrum anbinden Hochschule Auf europäische Semesterzeiten umstellen Duale Ausbildung Berufsbildenden Schulen durch bessere Personalausstattung und Technik stärken

durch bessere Personalausstattung und Technik stärken Ausbau von Online-Angeboten zur Ergänzung des Präsenzunterrichts

Leuchtturm-Berufsschulen in ländlichen Gebieten und sozialen Brennpunkten schaffen, berufliche Bildung in allen Bereichen kostenfrei gestalten

Austauschprogramme wie Erasmus stärker auf Auszubildende ausrichten Digitalisierung | FDP 5G - und Breitbandausbau vorantreiben

- und vorantreiben Glasfasernetz als Standard in jedem Haus, jeder Schule und Pflegeeinrichtung

als Standard in jedem Haus, jeder Schule und Pflegeeinrichtung Freies und offenes WLAN in allen öffentlich genutzten Gebäuden

Verwaltung muss digital werden - intern genauso wie im Bürgerkontakt

muss digital werden - intern genauso wie im Bürgerkontakt Digitale Behördengänge möglich machen - zum Beispiel Antrag für Wohnwechsel oder Personalausweis, Anmeldung des Aufgebots oder Fahrzeuganmeldung

möglich machen - zum Beispiel Antrag für Wohnwechsel oder Personalausweis, Anmeldung des Aufgebots oder Fahrzeuganmeldung Digitale und sichere Internetplattformen für Unternehmen, über die Bescheinigungen angefordert werden können

Digitalisierung der Justizbehörden im Land bis 2026

Kommunen sollen auch über die Corona-Pandemie hinaus ihre Beschlüsse per Video- oder Telefonkonferenz fassen können

Open Data - Öffentliche Bereitstellung von Daten, die bei der Verwaltung gesammelt werden und die nicht schutzwürdig sind: zum Beispiel Verkehrsfluss-Daten oder Umweltdaten

- Öffentliche Bereitstellung von Daten, die bei der Verwaltung gesammelt werden und die nicht schutzwürdig sind: zum Beispiel Verkehrsfluss-Daten oder Umweltdaten Etablierung eines jährlichen Hackathons in Rheinland-Pfalz Gesellschaft | FDP Innere Sicherheit Mehr Polizisten einstellen, Ziel: 10.000 Vollzeitäquivalente

einstellen, Ziel: 10.000 Vollzeitäquivalente Bis 2026 sollen alle Justizbehörden im Land komplett digital und papierlos arbeiten

im Land komplett digital und papierlos arbeiten Einrichtung eines zentralen Bürgerservice bei der Justiz, zum Beispiel für Erbschein- oder Betreuungsangelegenheiten

Bestehendes Netz von Frauenhäusern, Frauennotrufen und Interventionsstellen ausbauen Bürgerbeteiligung und Demokratie Kommunales Wahlrecht für Menschen aus Drittstaaten, die seit mindestens drei Jahren in Rheinland-Pfalz leben

für Menschen aus Drittstaaten, die seit mindestens drei Jahren in Rheinland-Pfalz leben Wahlrecht ab 16 Jahren (Landtags- und Kommunalwahlen) Familie und Jugend Unbegleitetes Fahren ab 17 einführen, insbesondere zwischen Wohnort und Ausbildungsplatz/Schule

ab 17 einführen, insbesondere zwischen Wohnort und Ausbildungsplatz/Schule Kosten für Kinderwunschbehandlungen sollen vom Land mitgetragen werden - unabhängig von der sexuellen Orientierung der Eltern

sollen vom Land mitgetragen werden - unabhängig von der sexuellen Orientierung der Eltern Bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch neue Arbeitszeitmodelle und Betreuungsangebote Gleichstellung und Integration Gegen landesspezifische Alleingänge zum, Beispiel bei der Aufnahme von Flüchtlingen

Wer ein Aufenthalts- oder Bleiberecht erhält, soll alle Möglichkeiten zu Integration in Gesellschaft und Arbeitsmarkt erhalten

Spezielle Sprach- und Integrationsförderangebote für geflüchtete Frauen

Vereinfachte Anerkennung von Berufsabschlüssen aus dem Heimatland Zusammenleben Jüdisches Leben in Rheinland-Pfalz stärken, unterstützen und schützen

in Rheinland-Pfalz stärken, unterstützen und schützen Umfassendes Schüler-Austauschprogramm zwischen Israel und Rheinland-Pfalz

Unterstützung für die Errichtung eines deutsch-israelischen Jugendwerks

Evaluierung und eventuelle Anpassung der Entschädigung für ehrenamtliche Bürgermeister

Sonntagswaschverbot abschaffen Sport und Kultur eSport soll als gemeinnütziger Sport anerkannt und den konventionellen Sportarten gleichgesetzt werden

soll als gemeinnütziger Sport anerkannt und den konventionellen Sportarten gleichgesetzt werden Filmförderung für Rheinland-Pfalz gründen Kirche und Religion Bestattungswesen liberalisieren - Urnen sollen zuhause aufbewahrt dürfen Gesundheit | FDP Medizinische Grundversorgung Hilfsfrist für notfallmedizinische Versorgung von 15 auf 10 Minuten absenken

von 15 auf 10 Minuten absenken Gemeinsames Notfallleitsystem (Lotsendienst) etablieren, Ausbau der Telemedizin, Ausbau digitaler Gesundheitsleistungen, elektronische Patientenakte vorantreiben

Krankenhausversorgung flächendeckend sichern

flächendeckend sichern Separate Berechnung von Krankenhaus-Fallpauschalen für Kinder

Kontrollierte Abgabe von Cannabis als Genussmittel ab 18 als Modellprojekt mit wissenschaftlicher Begleitung

als Genussmittel ab 18 als Modellprojekt mit wissenschaftlicher Begleitung Bürokratie-Abbau im Apothekenwesen

Hebammen: Anpassung der Bezahlung wegen akademischer Bezahlung Pflege Pflegeausbildung künftig schulgeldfrei, mehr Schulplätze schaffen, Pflegestudiengänge fördern

künftig schulgeldfrei, mehr Schulplätze schaffen, Pflegestudiengänge fördern Mehr Zeit für die Pflege durch weniger Bürokratie

Personaluntergrenzen festschreiben und kontrollieren Umwelt & Energie | FDP Klima CO2-Zertifikatehandel als Kernelement der Steuerung

CO2-Preis erhöhen, damit Nachfrage nach erneuerbaren Energien steigt

erhöhen, damit Nachfrage nach erneuerbaren Energien steigt Umweltschutz durch Effizienz - was nicht verbraucht wird, stößt kein CO2 aus Energie Keine Vergütung von überschüssigem Windstrom durch Subventionen

durch Subventionen Grüne Wasserstoffstrategie verfolgen

verfolgen Eigene Produktion und Import von klimaneutralen Gasen und Kraftstoffen vorantreiben Naturschutz Einführung einer Wald-Klima-Prämie für Nachhaltigkeit im Wald

für Nachhaltigkeit im Wald Abschaffung von rotwildfreien Gebieten wie der Pfalz Landwirtschaft Ausbau des Nitrat-Messstellen-Netzes Verkehr & Infrastruktur | FDP Infrastruktur Verkehrssektor in Emissionshandel mit CO2-Zertifikaten einbeziehen

einbeziehen Smarte und digitale Verkehrsleitsysteme einführen

Grüne Welle für Autos flächendeckend einführen

für Autos flächendeckend einführen Von gut 400 Bahnhöfen und Haltepunkten in Rheinland-Pfalz müssen etwa 130 modernisiert und barrierefrei gestaltet werden

Reaktivierung von Bahnstrecken vorantreiben: Wieslauterbahn, Eifelquerbahn, Glantalbahn, Strecke Landau-Germersheim, Weststrecke Trier, Hunsrückbahn

vorantreiben: Wieslauterbahn, Eifelquerbahn, Glantalbahn, Strecke Landau-Germersheim, Weststrecke Trier, Hunsrückbahn Echten Fernverkehr auf der Moselstrecke etablieren

Alternative Nord-Süd Güterverkehrsstrecke zur Entlastung des Mittelrheintals

Brücken: für Bau einer Mittelrheinbrücke , offen für weitere Rhein-Querungen bei Linz/Remagen und Ludwigshafen/Mannheim

, offen für weitere Rhein-Querungen bei Linz/Remagen und Ludwigshafen/Mannheim Ausweitung der Streckenabschnitte, die mit Gigalinern befahren werden dürfen ÖPNV ÖPNV stärken - Tarifbrüche abschaffen, verstärkter Einsatz von verkehrsübergreifenden Apps, abgestimmte Taktungen, öffentlichen Verkehr mit Individualverkehr verknüpfen, mehr Handytickets, ausreichende Umstiegszeiten, mehr Car- und Bike-Sharing-Angebote Auto Dieselfahrverbote werden abgelehnt

werden abgelehnt Keine pauschalen Tempolimits, telematisch gesteuerte Tempolimits Radverkehr Pendlerradwege realisieren Wirtschaft, Finanzen & Soziales | FDP Wohnen Freibetrag bei der Grunderwerbssteuer von 500.000 Euro

von 500.000 Euro Mietpreisbremsen abschaffen Arbeit und Wirtschaft Ladenöffnungszeiten komplett freigeben, jedes Geschäft entscheidet individuell, wann es öffnet und schließt

komplett freigeben, jedes Geschäft entscheidet individuell, wann es öffnet und schließt Vereinfachung von Firmen-Gründungen durch eine einzige Anlaufstelle "One-Stop-Agency")

Einführung einer Mittelstandsklausel - alle kommunalen Erlasse müssen auf Auswirkungen für den Mittelstand überprüft werden

Arbeitszeitregelungen lockern, insbesondere in der Gastronomie

Gastronomie als Saisonarbeitsbranche anerkennen

anerkennen Gründungsbüros an Hochschulen schaffen

Förderprogramme für Nicht-Akademiker öffnen

Vergabeverfahren auf elektronischem Weg

auf elektronischem Weg Gegen den Fachkräftemangel zum Beispiel mit Feriencamps für die Berufsorientierung oder einer Förderung des MINT-Bereichs vorgehen Soziales Straßenausbaubeiträge abschaffen

abschaffen Heim- und Pflegerkinder sollen vom eigenen Gehalt nichts mehr an den Staat abgeben müssen

sollen vom eigenen Gehalt nichts mehr an den Staat abgeben müssen Verstärkung der Clearingstelle für Menschen ohne Versicherungsschutz

Einrichtung eines Obdachlosenhospizes

Kein reiner Preiswettbewerb bei öffentlichen Ausschreibungen

Hier finden Sie das komplette Wahlprogramm.