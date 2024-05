Deutschland verliert für ausländischen Investoren immer mehr an Attraktivität. Eine Analyse der Beratungsfirma EY kam zu dem Ergebnis, dass internationale Investoren ihr Engagement im vergangenen Jahr erneut zurückgefahren haben.

Vor sechs Jahren war das Investitionsvolumen ausländischer Investoren in Deutschland auf seinem Höhepunkt, seitdem ging es um 35 Prozent nach unten. Auch in ganz Europa schwächelte die Entwicklung, aber nicht ansatzweise so stark wie in der Bundesrepublik. Ausländische Investoren zieht es innerhalb Europas vor allem nach Frankreich.