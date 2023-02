Wie gesund unsere Meere sind, das hat viel mit der Gesundheit der Menschen zu tun. Das haben die meisten inzwischen zwar verstanden - aber ändern wenig an ihrem Verhalten, zum Beispiel, was die Nutzung von Plastik angeht. Im August haben die Vereinten Nationen in New York die Verhandlungen über ein Hochseeabkommen ergebnislos abgebrochen. Heute wird ein Neuanfang gewagt. Was Deutschland erreichen will, erklärt der Meeresbeauftragte der Bundesregierung, Sebastian Unger, im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.