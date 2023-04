Rheinland-Pfalz verfolgt mit den "Handy-Blitzern" eine Vision. Von der "Vision Zero" spricht der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling in SWR Aktuell: "Wir wollen in Zukunft keine Verkehrstoten mehr haben!" Die Handynutzung am Steuer spiele dabei eine wichtige Rolle, doch es gibt Hürden: Datenschutzbedenken zum Beispiel. Wie Ebling die ausräumen will und ob auch andere Bundesländer Interesse an den "Monocams" haben, erzählt der Innenminister im Interview.