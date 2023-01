Das SWR Messeradio mit Jara Nagi

In unserer Radiosendung von der SWR-Bühne präsentiert uns Jara Nagi, was die Gäste auf der Bundesgartenschau 2023 in Mannheim erwartet. Außerdem sprechen wir über Green Caravaning, also nachhaltiges Reisen mit dem Camper. Unsere Reporterin Tjada Huchtkötter zeigt uns, was sie auf der CMT in ihren Reisekoffer gepackt hat. Und wir erklären, was einen Wanderweg zum Qualitätsweg macht.