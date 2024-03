per Mail teilen

In der Nacht von Karsamstag auf Ostersonntag werden die Uhren um eine Stunde auf die Sommerzeit verstellt. Für viele Menschen in Rheinland-Pfalz stellt sich dann die Frage: Die Zeiger nach vorne oder hinten drehen? Und warum gibt es eigentlich noch immer die Zeitumstellung, obwohl die EU sie seit Jahren abschaffen will?