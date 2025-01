Es bleibt in den nächsten Tagen sonnig in Rheinland-Pfalz, doch die Nächte werden eisig. Autofahrer sollten aufpassen, denn es könnte glatt sein.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet für Sonntag Höchsttemperaturen von 1 bis 3 Grad. Der Montag wird dann mit -1 bis 2 Grad kälter. "Zu Wochenbeginn ist in der Früh erst einmal verbreitet Scheiben kratzen angesagt", sagt Nico Bauer vom DWD. Am Dienstag geht es ein bisschen nach oben mit den Temperaturen und es werden wieder Pluswerte von 1 bis 5 Grad erwartet.

Die Nächte hingegen werden noch kälter: In der Nacht von Montag auf Dienstag rechnen die Meteorologen sogar mit -12 bis -6 Grad. Autofahrer aufgepasst: Örtlich bildet sich Reifglätte. Der Wind weht in den kommenden Tagen eher schwach.

Hochwasser von Rhein und Mosel sinkt weiter

Dabei bleibt es vielerorts sonnig und trocken. Und damit sinkt auch das Hochwasser an den Flüssen in Rheinland-Pfalz. Am Mittelrhein beispielsweise wurden die Höchststände am Freitagabend oder Samstagmorgen erreicht, wie die Hochwasservorhersagezentrale Rheinland-Pfalz in Mainz mitteilte. "Aktuell sind keine Wiederanstiege der Wasserstände in der kommenden Woche vorhergesagt", hieß es weiter.

Das Hochwasser an Mosel und Rhein hatte zwar teils Uferbereiche überschwemmt, aber keine extrem dramatische Höhe erreicht.