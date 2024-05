per Mail teilen

Am Samstag erwartet uns in Rheinland-Pfalz laut ARD-Wetterexperte Thomas Ranft ein trockener Start mit etwas Sonne und vereinzelten Wolken. Die dichtesten Wolken werden im Westerwald erwartet. Am Nachmittag können sich einige Schauer entwickeln. Die Temperaturen liegen zwischen 17 und 22 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus südwestlichen Richtungen.