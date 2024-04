Das Wetter am Ende der Woche verspricht viele Sonnenstunden und warme Temperaturen, der wärmste Tag wird Samstag. In der Nacht auf Freitag wird es wolkig im Norden des Landes und klar im Süden, bis zu 9 Grad. Über Tag ist es weiter wolkig im Norden. Die Temperaturen steigen aber flächendeckend, bis zu 23 Grad in Ludwigshafen und bis zu 21 Grad in Koblenz. Samstag gibt es bis zu 27 Grad. Am Sonntag noch bis zu 22 Grad. Zu Beginn der kommenden Woche fallen die Temperaturen dann wieder.