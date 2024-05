per Mail teilen

Neue Tiefdruck-Gebiete ziehen zu Wochenbeginn in Richtung Rheinland-Pfalz. Das bedeutet am Montag: länger anhaltender und kräftiger Regen. Erst ab der Wochenmitte ist die Sonne wieder häufiger dabei, weiß Claudia Kleinert in der Wetterschau vom Sonntagabend.