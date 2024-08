Für viele Menschen in Rheinland-Pfalz könnten sich bald die Kosten für ihre Autoversicherung ändern. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft hat das Unfallrisiko in den Zulassungsbezirken neu berechnet.

Etwa 360.000 Autohalterinnen und -halter in Rheinland-Pfalz dürften bald weniger für ihre Kfz-Haftpflicht zahle. Das gilt vor allem für Kfz-Besitzer in Mainz, Worms und Neuwied. In den Bezirken Kaiserslautern, Frankenthal und Rhein-Hunsrück-Kreis könnte es hingegen teurer werden. Für den Großteil der 2,3 Millionen Autobesitzer in Rheinland-Pfalz bleibt aber alles beim Alten. Hintergrund für die Neuberechnung der Versicherungsprämien ist die Einteilung in neue Regionalklassen. Wenn es in einem Bezirk mehr und teurere Schäden gegeben hat, fällt seine Einstufung in der jeweiligen Klasse schlechter aus. Es kommt dabei auf den Wohnort des Besitzers an und nicht, wo der Schaden entstanden ist.