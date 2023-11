Weihnachtsmärkte in RLP starten

Am 8. November öffnet in Ludwigshafen der erste Weihnachtsmarkt in Rheinland-Pfalz. Am 20. November zieht Kaiserslautern nach, gefolgt von Trier und Koblenz. In Mainz geht es am 30. November los. Landauf, landab gibt es rund um die Weihnachtsmärkte besondere Aktionen, beispielsweise ein Fackelschwimmen in Bernkastel-Kues, eine Lichtinstallation auf der Festung Ehrenbreitstein und die Wahl der einzigen Glühweinkönigin Deutschlands in Trier. Allerdings ist noch bei vielen Märkten unklar, ob oder wie viel Musik gespielt wird. Hintergrund ist, dass die GEMA Gebühren für das Spielen oder Aufführen von Musik neu berechnet. Dadurch wird es für viele Veranstalter deutlich teurer.