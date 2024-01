Weihnachtsbaumwerfen mit Niklas Kaul

Zum 16. Mal veranstaltet der pfälzer Fußballverein FC Wacker Weidenthal die Weihnachtsbaumwerfen-Weltmeisterschaft. Am 7. Januar 2024 treten Männer und Frauen in jeweils drei Disziplinen an: Weihnachtsbaum hoch werfen, weit werfen und schleudern. Die Ergebnisse aller drei Disziplinen werden addiert und so jeweils ein Weltmeister und eine Weltmeisterin ermittelt.

Tipps von Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul

Niklas Kaul vom USC Mainz hat zwar noch nie in seinem Leben einen Weihnachtsbaum geworfen. Dafür wurde der Mainzer 2019 in Doha Weltmeister im Zehnkampf. Speerwurf ist eine seiner besten Disziplinen. Bis zu 79 Meter weit wirft Kaul den Speer. Wer könnte uns also besser erklären, wie ein Baum besonders weit fliegt, als er?