Wie man einen Weihnachtsbaum weit wirft

Ob Speer oder Tannenbaum - weit geworfen wird in Rheinland-Pfalz beides. Zur WM im Weihnachtsbaumwerfen in Weidenthal gibt Zehnkämpfer Niklas Kaul Tipps aus dem Speerwurf.

In Norwegen und Finnland, Schweden und dessen berümter Möbelhauskette wird jedes Jahr der St. Knuts-Tag ("Knut-Fest") gefeiert. Der ist am 13. Januar und beendet die zwanzigtägige Weihnachtszeit. Traditionell werden am St. Knuts-Tag die Kerzen und der Schmuck von den Weihnachtsbäumen entfernt und die Bäume entsorgt. Von durch die Gegend Werfen spricht die Tradition nicht. Der FC Wacker Weidenthal (Landkreis Bad Dürkheim) lädt jedoch auch dieses Jahr wieder genau dazu ein.

Weltmeisterschaft im Weihnachtsbaumwerfen in Weidenthal

Zum 16. Mal veranstaltet der Pfälzer Fußballverein FC Wacker Weidenthal die Weihnachtsbaumwerfen-Weltmeisterschaft. Am 7. Januar 2024 treten Männer und Frauen in jeweils drei Disziplinen an: Weihnachtsbaum hoch werfen, weit werfen und schleudern. Die Ergebnisse aller drei Disziplinen werden addiert und so jeweils ein Weltmeister und eine Weltmeisterin ermittelt.

Speerwurf und Weihnachtsbaumwerfen - fast das Gleiche

Nehmen wir den Namen "Knut" und tauschen zwei Buchstaben aus, landen wir bei: "Kaul". Ein Zufall? Möglich.

Dass wir Niklas Kaul (USC Mainz) zum Weihnachtsbaum-Weitwurf treffen, ist allerdings totale Absicht. Er stellt zwar nicht mal einen eigenen Weihnachtsbaum auf, erzählt er uns beim Dreh, und hat auch noch nie in seinem Leben einen Weihnachtsbaum geworfen. Dafür wurde der Mainzer 2019 in Doha Weltmeister im Zehnkampf. Speerwurf ist eine seiner besten Disziplinen. Bis zu 79 Meter weit wirft Kaul den Speer. Ganz so weit fliegen Weihnachtsbäume nicht. Der in Weidenthal aufgestellte Weltrekord im Weihnachtsbaum-Weitwurf liegt bei 10,95 m bei Männern und 7,50 m bei Frauen.

In Weidenthal werden die Tannenbäume in drei Disziplinen geworfen: Hochwurf, Weitwurf, Schleuderwurf. FC Wacker Weidenthal

So wirft man einen Weihnachtsbaum

Wer könnte uns also besser erklären, wie man einen Weihnachtsbaum weit wirft, als Speerwurf-Profi Niklas Kaul. Auf dem Trainingsgelände der Uni Mainz erklärt er uns eine Stunde lang die Technik hinter dem Speerwurf. Langer hinterer Wurfarm, Anlauf, Stemmbein ist das Linke, weil wir mit dem rechten Arm werfen, Oberkörperrotation beim Abwurf – das sind die Komponenten, auf die es ankommt, wenn man einen Speer oder auch einen Weihnachtsbaum möglichst weit werfen möchte. Zur Stabilisierung wirft man den Weihnachtsbaum am besten mit zwei Armen. Im Speerwurf reicht ein Arm.

Nächstes Jahr vielleicht

Auf keinen Fall wird Niklas Kaul dieses Jahr einen Weihnachtsbaum weit werfen. Die Verletzungsgefahr ist zu hoch, weil ein Weihnachtsbaum deutlich schwerer ist als der Speer mit 800 Gramm. In der Vorbereitung auf die kommende Saison hat er die Olympischen Spiele in Paris im Blick. Zur Weltmeisterschaft im Weihnachtsbaumwerfen kommt er dann im nächsten Jahr. Vielleicht.