Unbekannte haben in einem Mehrfamilienhaus in Trier-Nord einen Einbruch verübt. Wie die Polizei mitteilte, brachen sie tagsüber eine Wohnungstür im 2. Stock eines Hauses in der Paulinstraße auf. Aus der Wohnung stahlen sie eine hochwertige Querflöte der Marke Sankyo. Zu dem Einbruch kam es laut Polizei am vergangenen Dienstag. Die Polizei sucht Zeugen und Hinweise zu der gestohlenen Querflöte.