Wohnhausbrand in Idar-Oberstein war Brandstiftung

Das Feuer in einem Wohnhaus in Idar-Oberstein am 9. August wurde vorsätzlich gelegt. Das haben die Brandermittlungen ergeben, teilte die Kriminalinspektion Idar-Oberstein mit.

Die Untersuchungen haben nach Angaben der Ermittler ergeben, dass dabei Brandbeschleuniger genutzt worden ist. Der Täter habe den Brand gelegt, um einen Einbruch in das Wohnhaus zu vertuschen. Tatverdächtiger wurde festgenommen Im Zuge der Ermittlungen sei ein Tatverdächtiger ermittelt worden. Dabei handle es sich um einen 39-jährigen Mann aus dem saarländischen St. Ingbert. Er sei dort am 16. August von einem mobilen Einsatzkommando der Polizei festgenommen worden. Der Tatverdächtige befinde sich nun in Untersuchungshaft. Idar-Oberstein 50 Feuerwehrleute im Einsatz Hausbrand in Idar-Oberstein: 500.000 Euro Schaden Beim Brand eines Wohnhauses in Idar-Oberstein ist am Mittwochabend ein Schaden von einer halben Million Euro entstanden. Die Feuerwehr war mit etwa 50 Einsatzkräften vor Ort. 14:00 Uhr Am Nachmittag SWR4 Rheinland-Pfalz 500.000 Euro Schaden durch Brand verursacht Bei dem Brand am 9. August war ein Sachschaden von rund 500.000 Euro entstanden. Die Feuerwehr Idar-Oberstein war mit 50 Einsatzkräften vor Ort. Verletzt wurde niemand. Die Wohnungsinhaber seien an dem Tag nicht zu Hause gewesen.