Eintracht Trier gegen Römersberg-Mechtersheim als Risikospiel eingestuft

Fußball-Oberligist Eintracht Trier spielt am Donnerstag auswärts gegen Römerberg-Mechtersheim. Das Polizeipräsidium Ludwigshafen teilte mit, dass es das Spiel wegen einiger gewaltbereiter Fans als Risikospiel einstuft. 600 Fans werden zu der Partie kurz vor Saisonabschluss erwartet. Beide Fanlager werden getrennt. Außerdem wird Videoüberwachung eingesetzt. Die Polizei will so Straftaten im Stadion verhindern und die Videos auch zur Strafverfolgung einsetzen, sollte es nötig sein. Eintracht Trier hat nach dem Spiel vergangene Woche gegen Wormatia Worms noch Aufstiegschancen.