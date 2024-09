Stadt Trier will Wartezeit für das Bürgeramt verkürzen

Nach Beschwerden hat die Stadt Trier reagiert und mehr Personal für das Bürgeramt eingestellt. Außerdem sollen bald einen Tag in der Woche Besuche ohne Termin möglich sein.

Einige Bürgerinnen und Bürger aus Trier hatten sich in den vergangenen Monaten beschwert. Sie hätten beim Bürgeramt monatelang auf Termine warten müssen. Außerdem sei oft ein zweiter Termin nötig gewesen, um Dokumente abzuholen, zum Beispiel einen Reisepass. Die Stadt Trier hat Abhilfe versprochen.

Mehr Leute im Bürgeramt eingestellt

Ein Sprecher der Stadt teilte mit, seit Juli arbeiteten mehr Leute im Bürgeramt. Das seien jetzt 18 Vollzeitstellen, wo es vorher nur 12,5 gab. Teilweise würden die Mitarbeiter noch eingearbeitet, teils seien sie schon voll in den Themen drin. Eine weitere Stelle werde zum 1. Oktober besetzt.

Schalter für Schnell-Termine

Es gebe außerdem einen Schalter für Angelegenheiten, die nur wenige Minuten dauern. Das sind Termine, die normalerweise in fünf Minuten erledigt sind. Dazu zählen beispielsweise ein polizeiliches Führungszeugnis, eine Beglaubigung oder eine Meldebestätigung, so die Stadt.

Das Bürgeramt in Trier will die Wartezeiten verkürzen. SWR Frank Scheuer

Online-Anmelden soll Amt entlasten

Die elektronische Wohnsitzanmeldung ist laut Stadt seit August online möglich. Dadurch müssten die Menschen nicht mehr persönlich im Bürgeramt vorsprechen, um ihre An- oder Ummeldung zu erledigen. Das würde sie entlasten, genau wie auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bürgeramtes.

Die Meldebescheinigung und der Adressetikett-Aufkleber für den Personalausweis werden direkt von der Bundesdruckerei per Post an die Bürger geschickt, so die Stadt. Das Bürgeramt der Stadt Trier gehört damit zu den ersten Kommunen in Rheinland-Pfalz, die die elektronische Wohnsitzanmeldung anbieten.

Abholschalter schafft zusätzliche Termine

Bürger können seit Monaten ihre Dokumente an einem Abholschalter bekommen. Dazu war vorher jeweils ein Termin nötig. Bürgerinnen und Bürger können jederzeit während der Öffnungszeiten das beantragte Dokument abholen, sobald sie darüber informiert wurden, dass es vorliegt.

Dadurch seien rund 5.000 zusätzliche Termine für andere Dienstleistungen frei geschaufelt worden. An diesem Abholschalter wurden seit Januar mehr als 12.000 Personalausweise und Reisepässe abgeholt. Außerdem sogenannte EID-Karten, mit denen Bürger der Europäischen Union und bestimmter anderer Länder digital Behördengänge erledigen können. Insgesamt könnten schon mehr als 70 Dienstleistungen auf den Internetseiten der Stadt abgerufen werden.

Besuche ohne Termin

Außerdem sollen ab Oktober auch Besuche ohne Termin möglich sein. Dann können Bürgerinnen und Bürger jeden Dienstagvormittag von 7:00 Uhr bis 11:45 Uhr ohne Termin zum Bürgeramt kommen. Dort sollen sie dann eine Nummer ziehen und darauf warten, dass sie drankommen.