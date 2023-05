per Mail teilen

Beim Abriss des Ludwigshafener Rathaus-Centers beginnt die nächste Etappe. Nun hat auch der letzte verbliebene Mieter und ehemalige Schuster-Ladenbesitzer, Advar Tolu, das Gebäude verlassen.

Die Etagen des Rathaus-Turmes in Ludwigshafen sind laut Stadtverwaltung entkernt und von Bau- und Schadstoffen befreit. Damit nun die Abrissarbeiten von außen beginnen können, werde am Freitag und Samstag im ehemaligen War­enhof West ein 80 Meter hoher Kran mit einer Traglast von 300 Tonnen aufgebaut. Hierfür sei bereits im vergangenen Herbst eine dicke Betonplatte hergestellt worden. Während des Abrisses soll diese einen großen Abwasserkanal, der unter dem Gebäudekomplex liegt, schützen.

Ab kommenden Montag wird der Kran nach Angaben der Stadtverwaltung dann Abbruchmaterial sowie sämtliche technische Anlagen vom Dachgeschoss abtransportieren. Dafür werde er rund zwei Wochen im Einsatz sein.

Schuster ist aus Rathaus-Center ausgezogen

Im vergangenen Monat hat nun auch der letzte verbliebene Mieter und damit ehemalige Ladenbesitzer im Ludwigshafener Rathaus-Center, Advar Tolu, das Gebäude verlassen. Während alle anderen Läden bereits auszogen, als das Rathaus-Center vor fast eineinhalb Jahren geschlossen wurde, hielt Tolu an dem Standort fest.

Tolu hängte Schilder auf, damit die Kunden seinen Laden finden konnten. SWR

Ihm sei zu spät gekündigt worden, so der Schuster. Sein Mietvertrag mit dem Voreigentümer des Rathaus-Centers liefe eigentlich noch bis Ende September 2023. Und so lange wolle er auch bleiben, sagte Tolu damals. Schließlich gebe es sein Geschäft dort schon seit 40 Jahren.

„Es geht einfach nicht, wie mit so kleinen Läden wie meinem umgegangen wird.“

Bereits im Januar vergangenen Jahres hatte der Anwalt der Stadt vorgeschlagen, sich auf einen Auszugstermin zu einigen und einen Gutachter im Rahmen eines Enteignungsverfahrens eine Entschädigungssumme festlegen zu lassen. Lange hatte Tolu alle finanziellen Angebote von Seiten der Stadt ausgeschlagen. Im vergangenen Monat habe er nun aber doch einer Entschädigung zugestimmt und sei ausgezogen.

„Ich habe das Gefühl, genug Widerstand geleistet zu haben. Ich habe das Ganze nun fast anderthalb Jahre mitgemacht - irgendwann reicht es."

Vielleicht ein neuer Laden in Ludwigshafen

Wie es für ihn weitergehe, sei noch nicht ganz klar. Aktuell sei er wieder in Heilbronn, von wo aus er die letzten Jahre immer nach Ludwigshafen gependelt sei und wo auch sein Vater und sein Bruder Schuster-Läden hätten.

Schuster Advar Tolu vor seinem ehemaligen Laden im vergangenen Jahr. SWR

Eigentlich sei ihm die Pendelei zu anstrengend geworden. Weil er aber noch so viele treue Kundinnen und Kunden in Ludwigshafen und Umgebung habe, überlege er wieder einen Laden in Ludwigshafen zu eröffnen: „Zumindest für zwei, drei Tage die Woche“. Er sei aber noch auf der Suche nach einem geeigneten Laden.

Rückbau soll bis Ende 2025 abgeschlossen sein

Laut Stadtverwaltung gibt es mit dem Auszug des letzten verbliebenen Mieters nun keine Einschränkungen mehr beim Rückbau des Rathaus-Center. Bis Ende 2025 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Kosten werde der gesamte Rückbau voraussichtlich fast 80 Millionen Euro.