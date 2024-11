Bau- und Backkunst: Traditionelles Backhaus in Daun entstanden

per Mail teilen

Bald soll es nach Brot und Kuchen duften: Schüler des Thomas-Morus-Gymnasiums Daun haben zusammen mit Handwerkern ein Backhaus gebaut. Gelernt haben sie dabei viel.

Deutsch, Mathe, Englisch – diese klassischen Fächer reichen an einer Ganztagsschule längst nicht mehr aus. Hämmern und Backen gehört zumindest am Thomas-Morus-Gymnasium Daun in der Vulkaneifel auch dazu.

Dort haben Schüler nämlich zusammen mit Handwerkern ein traditionelles Backes – ein Backhaus also – aufgebaut. Ein Ofenbauer hat mit speziellen Steinen den Ofen gemauert, ein Dachdecker hat jetzt zusammen mit Schülern unter anderem das Dach angebracht.