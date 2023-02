Tödlicher Unfall auf B50 bei Longkamp

Auf der B50 neu in der Nähe des Hochmoselübergangs hat sich ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Eine Frau kam mit ihrem Wagen ins Schleudern und wurde anschließend gerammt.

Wie die Polizei mitteilte, war die 45-Jährige in Richtung Morbach unterwegs, als ihr Auto aus bislang ungeklärter Ursache in Höhe Longkamp (Kreis Bernkastel-Wittlich) gegen 2 Uhr in der Nacht zum Samstag von der Fahrbahn abkam. Es wurde zurück auf die Straße geschleudert und kam dort zum Stehen. Kurze Zeit später krachte ein nachfolgender Wagen in das Auto der Frau, die noch im Wagen saß.

Hilfe kommt für 45-Jährige zu spät

Die 45-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Der 18-jährige Fahrer des zweiten Wagens wurde schwer verletzt, sein 19-jähriger Beifahrer laut Polizei wohl nur leicht. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht.

Ein Gutachten soll nun den Unfallhergang klären. Dabei soll unter anderem geklärt werden, warum die Frau ins Schleudern kam und warum das nachfolgende Fahrzeug nicht mehr ausweichen konnte. Die B50 neu in Fahrtrichtung Morbach war mehrere Stunden gesperrt.