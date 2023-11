32-Jähriger stirbt bei schweren Unfall von Lastwagen und Auto bei Salmtal

per Mail teilen

Am frühen Donnerstagabend hat sich auf der L141 zwischen Wittlich

und Salmtal ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 32-Jähriger ist dabei ums Leben gekommen.

Aus bislang ungeklärter Ursache war der Mann in den Gegenverkehr geraten und in den Lastwagen eines 37-Jährigen geprallt. Durch den Zusammenstoß wurde der Autofahrer eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle.

Der 37-jährige Lastwagen wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

L141 zwischenzeitlich gesperrt

Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Unfallstelle zwischenzeitlich für den Verkehr gesperrt werden, so die Polizei.