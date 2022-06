Regionalkonferenzen im Eifelkreis

In diesem Sommer will der Eifelkreis Bitburg-Prüm mit Bürgerinnen und Bürgern in sechs Regionalkonferenzen über die Zukunft des Eifelkreises diskutieren. Wie die Kreisverwaltung mitteilte, ist die erste Konferenz am 28. Juni in Arzfeld. Weitere folgen bis zum 25. Juli in Bitburg, Preist, Utscheid, Bettingen und Weinsheim. Außer direkt vor Ort kann man sich auch im Internet beteiligen. Wer an einer der Regionalkonferenzen teilnehmen möchte, kann sich unter der Adresse kreisentwicklung@bitburg-pruem.de anmelden.