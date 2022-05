Polizei zieht betrunkene Autofahrer aus dem Verkehr

Die Polizei Bitburg hat am Wochenende mehrere betrunkene Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Wie die Polizei mitteilte, geschah dies im Rahmen einer Schwerpunktkontrolle gegen Alkohol und Drogen am Steuer. In Irrel und Speicher wurde drei Autofahrern, die betrunken und unter Drogeneinfluss am Steuer saßen, der Führerschein abgenommen. Einer davon hatte auch zwei Kinder im Auto. Die Polizei stoppte auch ein mit fünf Menschen besetztes Mofa. Der 17-jährige Fahrer war betrunken und wurde zur Polizeidienststelle gebracht. Die anderen vier mussten zu Fuß weitergehen.