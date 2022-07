Krankenhäuser erwarten wegen Hitze mehr Patienten

Die Krankenhäuser in der Region Trier erwarten wegen der vorausgesagten Hitze in den kommenden Tagen mehr Patienten. Das geht aus einer SWR-Umfrage hervor. Die Krankenhäuser seien aber vorbereitet. Zu den typischen Krankheitsbildern bei Hitze gehörten neben Herz-Kreislaufbeschwerden und Kopfschmerzen auch Erschöpfung und Dehydrierung. Wie das Verbundkrankenhaus Bernkastel-Wittlich mitteilte, könnten hitzebedingte Probleme bei allen Altersgruppen auftreten. Gerade Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen seien aber besonders betroffen, vor allem wenn sie nicht genug getrunken hätten, so ein Sprecher des Krankenhauses Prüm. Die Mediziner raten deshalb, sich vor der Sonne zu schützen, schwere körperliche Anstrengungen in die frühen Morgenstunden oder den Abend zu verlegen und darauf zu achten, ausreichend zu trinken. Alkohol, zucker- oder koffeinhaltige Getränke sollten vermieden werden.