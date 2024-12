Jahresrückblick: Von weißen Kometen bis zu blauen Edelsteinen in der Eifel

per Mail teilen

Saphire in der Region Trier? Die gibt es. Auch den giftigen Goldregen. Die meistgelesenen Artikel 2024 betrafen außerdem schießfreudige Jagdtouristen und einen selten sichtbaren Kometen.

Wittlicher Weizen nur noch als Tierfutter geeignet

Warum sollte man aus Weizen kein Brot mehr backen können? Weil sie die Pflanzen nicht genug düngen dürfen, sagen Landwirte und beklagen hohe Verluste. Dass sie nur noch wenig düngen dürfen, liegt wiederum daran, dass das Eifeler Wasser mit Nitrat belastet ist.

Wanderung zu Naturdenkmälern in Eifel und Hunsrück

SWR-Reporter Martin Schmitt hat sich auf den Weg zu drei imposanten Naturdenkmälern in der Region Trier gemacht und stellt sie vor: den Berger Wacken im Hunsrück, die alte Niederradener Dorflinde in der Südeifel und den Dreimühlen-Wasserfall in der Vulkaneifel.

Vermüllte Pferdeinsel in Trier

Wer schon einmal in Trier über die Kaiser-Wilhelm-Brücke gefahren oder gegangen ist, kennt sie bestimmt, die längliche Pferdeinsel mit dichtem Baumbesatz, zu der vom Ufer aus kein Steg oder sonstiger Übergang existiert. Wie kann es dort ein Müll-Problem geben?

Komet lässt in der Eifel aufblicken

Der Komet Pons-Brooks ist ein seltener Gast. Nur alle 71 Jahre kommt er mal vorbei. 2024 war es wieder soweit. Die Astronomische Vereinigung Vulkaneifel (AVV) in Schalkenmehren wollte sich das auf keinen Fall entgehen lassen.

Biber staut Wasser bei Hermeskeil

Für die meisten Menschen sind Biber putzige Tiere. Für einige sind sie aber auch ein Ärgernis, denn die Arbeit der pelzigen Häuslebauer bleibt nicht ohne Folgen - wie im Fall des sogenannten "Bibersees" bei Hermeskeil, der aus dem Nichts auftauchte und zum Biotop wurde.

Hochlandrinder in der Eifel auf die Schlachtbank

Schottische Hochlandrinder sind schon eine urtümliche Erscheinung - mit ihren langen Hörnern und ihrem langen Fell. Eine Halterfamilie aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich geriet 2024 in große Sorge, weil sie für das Weideland mehr zahlen sollte, als sie sich leisten konnte.

Blaue Edelsteine in der Eifel

Forscher haben in den Flüssen um Manderscheid Saphire entdeckt. Für viele Einheimische war das eine Überraschung. Und für die Forscher auch ein Zufallstreffer. Denn eigentlich hatten sich gar nicht nach den blauen Edelsteinen gesucht.

Schüler aus Idar-Oberstein vergiftet

Große Aufregung in Idar-Oberstein. 15 Schülerinnen und Schüler hatten Vergiftungserscheinungen. Wie sich herausstellte, hatten sie aus unbekannten Gründen Samen der Goldregenpflanze geschluckt, die in der Nähe der Realschule stand.

Nach Angaben eines Sprechers werden die Schulgelände regelmäßig auf giftige Pflanzen kontrolliert. In diesem Fall sei die Goldregenpflanze jedoch außerhalb des Kontrollbereichs gewachsen und somit nicht aufgefallen.

Ermittlungen gegen Jagdtouristen in Bausendorf

Vor einer Drückjagd in Bausendorf sollen zahme Wildtiere herbeigeschafft worden sein, damit niederländische Jagdtouristen sie erlegen können. Dieser Vorwurf sorgte 2024 nicht nur im Kreis Bernkastel-Wittlich für großes Aufsehen.