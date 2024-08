Prozess in Trier: Mann soll Partnerin mit Messer schwer verletzt haben

Im März soll ein Mann in Trier-Nord auf seine Lebensgefährtin eingestochen haben. Die Frau wurde lebensgefährlich verletzt. Jetzt beginnt der Prozess am Landgericht Trier.

Es war am Freitag den 22. März gegen Mittag. Da hörten Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Trier-Nord einen Streit in der Nachbarwohnung und die Hilfeschreie einer Frau. Die Nachbarn alarmierten daraufhin die Polizei.

Gewalt gegen Frau

Als die Beamten vor Ort ankommen und an der Tür klingeln, öffnet ihnen ein Mann, der Blut an den Händen hatte, heißt es im Polizeibericht. In der Wohnung lag eine lebensgefährlich verletzte Frau auf dem Boden. Sie hatte Stichverletzungen am Hals und im Brustbereich.

Kleinkind war in der Wohnung

Die Polizei alarmierte sofort den Rettungsdienst. Die lebensgefährlich verletzte 35jährige Frau wurde sofort ins benachbarte Krankenhaus gebracht und notoperiert. In der Wohnung fand die Polizei auch ein einjähriges Mädchen. Das Kind war unverletzt und wurde in die Obhut des Jugendamtes gegeben.

Häusliche Gewalt in Zahlen Alle vier Minuten erlebt eine Frau in Deutschland Gewalt durch ihren Partner. Das geht aus den Zahlen des unabhängigen Vereins "UN Women Deutschland" hervor. Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November machen die UNO sowie viele weitere Organisationen auf dieses große Problem aufmerksam - auch in Rheinland-Pfalz. In Deutschland gab es im vergangenen Jahr acht Prozentpunkte mehr Anzeigen wegen häuslicher Gewalt - die Dunkelziffer ist laut Expertinnen und Experten aber noch wesentlich höher. Das Bundeskriminalamt spricht von jährlich 140.000 Fällen von häuslicher Gewalt in Deutschland. Wenn man sich die Zahlen in Rheinland-Pfalz anschaut, so ist es im Jahr 2022 laut Landeskriminalamt zu 13.573 Fällen von häuslicher Gewalt gekommen. 70 Prozent der Opfer waren Frauen. Dabei beinhaltet häusliche Gewalt "Formen körperlicher, sexueller oder psychischer Gewalt und umfasst familiäre sowie partnerschaftliche Gewalt". Dazu zählen unter anderem Mord und Totschlag, sexuelle Übergriffe, Vergewaltigung, Stalking und Nötigung.

Haftbefehl gegen Mann

Der Mann wurde direkt vor Ort festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung gegen den 36jährigen.

Prozess am Landgericht Trier

Jetzt steht der Mann als Angeklagter vor dem Landgericht Trier. Ihm wird versuchter Totschlag vorgeworfen. Laut Anklage hat er ohne Anlass mit einem Messer und einer Schere auf seine Lebensgefährtin eingestochen und in Kauf genommen, dass sie stirbt.

Der Prozess wird am Landgericht Trier verhandelt. SWR

Der Mann ist nicht vorbestraft und sitzt seit der Tat in Untersuchungshaft. Ein Urteil wird für Ende Oktober erwartet.