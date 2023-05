Häuser wegen Gasleck in Idar-Oberstein evakuiert

per Mail teilen

Im Idar-Obersteiner Stadtteil Algenrodt ist eine Gasleitung beschädigt worden. Die betroffenen Häuser mussten laut Feuerwehr evakuiert werden.

Das Gasleck war am Freitagvormittag bei Baggerarbeiten auf einer Baustelle entstanden. Durch den Gasaustritt habe zeitweise Explosionsgefahr bestanden, schrieb die Stadt Idar-Oberstein auf ihrer Internetseite.

Deshalb seien in den betroffenen Häusern in der Achatstraße Entlüftungsmaßnahmen durchgeführt worden. Am Freitagabend gab die Stadt jedoch Entwarnung: Der Gasaustritt wurde behoben. Die Achastraße soll aber wegen der notwendigen Maßnahmen bis einschließlich 14. Mai gesperrt bleiben.

15 Anwohner waren aus Sicherheitsgründen aus ihren Häusern gebracht worden, hieß es von der Stadt. Sie wurden in einem Bus verpflegt, wo sie darauf warteten, in ihre Häuser zurückkehren zu können. Einige Hausbewohner seien jedoch noch bei der Arbeit und gar nicht vor Ort gewesen, so die Angaben.

Bei Bauarbeiten wurde in Algenroth, einem Stadtteil von Idar-Oberstein, eine Gasleitung beschädigt. Foto Hosser

Gasleck im Stadtteil Algenrodt wird repariert

Laut der Einsatzkräfte war die Lage vor Ort unter Kontrolle. Die lokale Gas- und Stromversorgung in dem betroffenen Gebiet wurde durch den Netzbetreiber eingestellt bzw. abgeschaltet. Seit circa 18 Uhr am Freitagabend ist das Problem wieder behoben.