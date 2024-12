Feuer zerstört Autohaus in Bitburg

In einem Autohaus in Bitburg in der Eifel ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Mehr als 15 Autos wurden zerstört. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand.

Das Feuer war wohl in den frühen Morgenstunden ausgebrochen. Doch wegen des dichten Nebels und des Feiertags sei es offenbar erst spät entdeckt, vermutet der Einsatzleiter der Bitburger Feuerwehr. Erst gegen 6 Uhr, so die Feuerwehr, sei der Notruf eingegangen. Da habe das Autohaus schon im Vollbrand gestanden. 15 Autos im Autohaus Bitburg zerstört Den Feuerwehrkräften gelang es zwar, den Brand innerhalb einer Stunde zu löschen, doch der Schaden ist dennoch enorm. Der Verkaufsraum des Autohauses in Bitburg, wo das Feuer ausgebrochen war, brannte vollständig aus und 15 Autos wurden zerstört. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Der Sachschaden wird auf mindestens eine Million Euro geschätzt. Warum das Feuer ausgebrochen ist, untersuchen jetzt Brandexperten.