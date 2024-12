Wohnhaus in Hockweiler abgebrannt - Ursache wohl Explosion

Am späten Heiligabend ist in Hockweiler im Kreis Trier-Saarburg ein Wohnhaus in Brand geraten. Laut Feuerwehr gab es fünf Verletzte.

In dem Haus hatte es laut Feuerwehr eine Explosion gegeben. Das Gebäude stand in Flammen, als die Einsatzkräfte eintrafen. Nach Angaben eines Sprechers wurden fünf Menschen verletzt, eine Person sei mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gekommen. Trümmer flogen auf die Straße Vor Ort waren etwa 100 Einsatzkräfte. Der Brandort wurde weiträumig abgesperrt. Gelöscht werden konnte nur von außen, das Gebäude ist einsturzgefährdet. Trümmer wie Türen und Teile des Dachs waren bis auf die Straße geschleudert worden. Zur genauen Ursache des Brandes gibt es noch keine Informationen. Die Löscharbeiten dauerten bis in den frühen Morgen an.