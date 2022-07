Europäisches Folkore-Festival findet nach Corona-Pause wieder statt

Nach zwei Jahren Coronapause startet am Freitag in Bitburg das Europäische Folklore Festival. Bis einschließlich Montag bieten die Veranstalter Musik, Tanz und Kunst in der Innenstadt. So werden nach Angaben der Stadt Musikvereine und Tanzgruppen, unter anderem aus dem Eifelkreis, aus Belgien, den Niederlanden und Luxemburg erwartet. Außerdem kommen Rock-, Pop- und Jazzbands nach Bitburg. Am Bedaplatz gibt es einen Vergnügungspark mit Fahrgeschäften. Samstagnachmittag wird es den Angaben zufolge wieder das traditionelle Bitburger Bierfassrollen geben. In den beiden vergangenen Jahren war das Europäische Folklore Festival wegen der Coronapandemie abgesagt worden. In diesem Jahr präsentiert es sich als Sommerfestival im Freien.