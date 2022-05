Erstmals Deutsche Rallye-Meisterschaft in Wittlich

Im Sommer findet in Wittlich erstmals ein Lauf der Deutschen Rallye-Meisterschaft (DRM) statt. Wie der Ausrichter, der ADAC Mittelrhein, mitteilte, ist die Rallye am 1. und 2. Juli eine von bundesweit sieben DRM-Läufen. Sie soll von Wittlich aus über 140 Kilometer durch die Eifel und an beiden Seiten der Mosel entlangführen. In einem Rahmenprogramm soll es unter anderem Taxifahrten mit historischen Fahrzeugen, eine Oldtimer-Show und ein Live-Konzert geben. Der Zugang zur Rallye wird demnach für Besucher größtenteils kostenlos sein. Am Rennwochenende wird es zu Streckensperrungen für Autofahrer kommen.