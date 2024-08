per Mail teilen

Wer macht denn sowas? Unbekannte Täter haben zwischen Dienstag und Mittwoch in die Leichenhalle der Gemeinde Stadtkyll (Vulkaneifel) eingebrochen. Wer die Täter sind, ist unklar.

Stadtkylls Ortsbürgermeisterin Claudia Kettmus (parteilos) kann es immer noch nicht fassen. "Wer bricht in eine Leichenhalle ein? Was will man da?", fragt sie sich.

Unbekannte Täter haben laut Polizei zwischen Montagnachmittag und Dienstag Morgen in die Halle eingebrochen. Entdeckt wurde die Tat vom Gemeindearbeiter, sagt die Bürgermeisterin. Als er am Dienstag zu Mäharbeiten auf das Friedhofsgelände gekommen sei, habe die Tür der Leichenhalle "sperrangelweit offen gestanden", erzählt Claudia Kettmus. Das Schloss sei aufgebrochen gewesen.

Halle war abgesperrt

Noch am Tag zuvor sei sie selbst unter anderem wegen einer anstehenden Beerdigung auf dem Friedhof unterwegs gewesen. Sie habe auch überprüft, ob die Halle ordnungsgemäß verschlossen gewesen sei - auch wenn es in der Halle nichts zu holen gebe, sagt sie.

"Das ist im Prinzip ein leeres Gebäude. Da war weder eine Leiche noch ein vergoldeter Kronleuchter drin". Sie glaubt deshalb eher, dass die Tat eine Mutprobe gewesen sei. Gerade auch deshalb, weil benachbarte Gebäude, die als Garage für die Gemeindearbeiter genutzt werden, unversehrt geblieben seien.

Das Friedhofsgelände liege außerdem etwas abgelegen und werde gelegentlich von Personengruppen als Treffpunkt genutzt.

Bürgermeisterin: Mehr Schaden als Beute

Für die Ortsgemeinde bleibt die Tat eine mutwillige Sachbeschädigung. Auch wenn die Täter nichts gestohlen hätten, sei ein Schaden von rund 500 Euro entstanden. Darauf bleibe die Gemeinde nun sitzen.

"Dabei ist mehr Schaden entstanden, als Beute zu holen war", sagt Kettmus. Das Schloss müsse ausgetauscht werden, damit die Halle wieder ordnungsgemäß verschlossen werden könne. Die Ortsgemeinde plant außerdem, das Gebäude zukünftig stärker vor solchen Angriffen zu schützen, sagt die Bürgermeisterin.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei ermittelt nun gegen Unbekannt. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sollen sich unter der Telefonnummer 06551/9420 bei der Polizei in Prüm melden.