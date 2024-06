Bundespolizei Trier weist Kritik an Grenzkontrollen zurück

Die Bundespolizei Trier weist luxemburgische Presseberichte zurück, wonach wegen der Fußball-Europameisterschaft ständig an allen Grenzübergängen kontrolliert werde.

Das treffe nicht zu. Vor allem sei es nicht mit der Corona-Zeit zu vergleichen, so Polizeisprecher Stefan Döhn. Die Bundespolizei kontrolliert an der Grenze zu Luxemburg laut Döhn stationär nur an vier Punkten: Auf der Autobahn, in Wellen sowie in Wasserbilligerbrück und ich Echternacherbrück. Rund um die Uhr werde nur auf der Autobahn kontrolliert und das auch nur stichprobenartig. Dass die Kontrollen Staus und lange Wartezeiten verursachten sei auch nicht zutreffend. Staus gebe es durch vorhandene Baustellen und den Berufsverkehr.