Die Polizei hat am Dienstag in der Nähe von Temmels an der Obermosel Leichenteile gefunden. Ein Zeuge hatte die Polizei informiert.

Der Fundort der Leichenteile liegt nach Polizeiangaben im Bereich eines abgelegenen Parkplatzes bei Temmels an der deutsch-luxemburgischen Grenze. Winkler TV Bei dem Fund handelt es sich nicht um einen vollständigen Körper, sondern um Teile einer Leiche, die im Gestrüpp abgelegt waren, das die Polizei nun durchsucht. Winkler TV Die Polizei prüft, ob der Fund der Leichenteile mit anderen Fällen zusammenhängt. Winkler TV Wer die tote Person ist, ist nach Angaben der Polizei momentan unklar. Winkler TV