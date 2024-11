Mit dem 11.11. beginnt die schönste Zeit für die Närrinnen und Narren. SWR Das Wetter spielte zwar nicht wirklich mit, aber das tat der Stimmung letztendlich keinen Abbruch. SWR Fröhlich und ausgelassen feierten die Närrinnen und Narren auf dem Trierer Kornmarkt. SWR Es wurde getanzt und geschunkelt. SWR Mit einem großen Schwall Luftballons wurde die Session um 11:11 Uhr eröffnet. SWR Auch das Trierer Stadtprinzenpaar Christine II. und Stephan I. von Euranien feierten auf der Bühne mit. SWR Der "Wuppdus" - ein Zepter mit einer Narrenfigur - wurde feierlich erweckt. Natürlich wurden zusätzlich auch die närrischen Gesetze verlesen. SWR

Seit 11:11 Uhr wird in Trier und an vielen anderen Orten in der Region der Start in die fünfte Jahreszeit gefeiert. Damit beginnt die schönste Zeit für alle Närrinnen und Narren.