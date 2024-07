Umstrittene IT-Firma Kaspersky sponsert Triers Basketballer

per Mail teilen

Triers Basketballer werben künftig für das russische IT-Unternehmen Kaspersky. Deutsche Behörden warnen vor den Cybersicherheitsprodukten der Firma. Viele Fans sehen den Deal kritisch.

In einer Pressemeldung teilte der Zweitligist mit, dass Kaspersky in der kommenden Saison mit Werbeflächen auf dem Spielfeld vertreten sein wird. Außerdem plane Kaspersky "Aktionen für Fans und Zuschauer" bei den Heimspielen der Gladiators in der Arena Trier.

Das in Russland gegründete Unternehmen gilt unter Sicherheitsexperten spätestens seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine als umstritten.

Der russische Sitz von Kaspersky in Moskau. Der Hauptsitz liegt mittlerweile in London. Trotzdem gilt das Unternehmen als umstritten.

Behörden warnen vor Kaspersky-Produkten

In Deutschland warnte das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) bereits im März 2022 vor dem Einsatz von Kaspersky-Produkten im Zusammenhang mit dem russischen Angriff auf die Ukraine. Ein russischer IT-Hersteller könne als Werkzeug für Cyberangriffe genutzt werden, lautetet die Begründung der Behörde.

Seit Mitte Juni gilt in den USA ein Verkaufsverbot für die Kaspersky-Software an Unternehmen und Verbraucher.

Basketball-Zweitligist Gladiators Trier hat sich auf SWR-Anfrage noch nicht zu den Vorwürfen gegen den neuen Sponsor geäußert.

Kurz nach Bekanntwerden des Sponsorenvertrags der Gladiators mit dem russischen Unternehmen äußerten sich viele Fans im Intermet kritisch zu dem Deal.

So schreibt ein User, dass Kasperskyprodukte in den USA verboten seien und in Deutschland vor ihnen gewarnt werde: "Kann doch konkret nur heißen, dass die Gladiators für Software werben vor der eindringlich gewarnt wird."

Neben Basketball bis vor kurzem Fußball-Sponsor

Bereits vor zwei Jahren hat Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt das Sponsoring mit Kaspersky beendet. Anlass war damals die Warnung deutscher Behörden.